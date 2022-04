Progetto dell’anno? Populous in lizza per il nuovo San Siro…

Annunciati i nomi di sei progetti in lizza per l'ambito premio AJ100 Employer of the Year 2022

Redazione DDD

"Siamo incredibilmente orgogliosi di essere stati selezionati per il premio ArchitectsJrnal's Practice of the Year 2022, che riconosce il successo aziendale e la qualità dell'output di progettazione, incluso l'approccio a sostenibilità e diversità", scrive Populous sul suo profilo Twitter con la foto del progetto del nuovo stadio di San Siro.

Il premio Datore di lavoro dell'anno viene giudicato in base alle questioni relative alle risorse umane, tra cui la soddisfazione del personale, la cultura del posto di lavoro, i vantaggi e il turnover del personale.