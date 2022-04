Ricordate Dalmat? Il francese incita i nerazzurri per lo scudetto: “Forza, dobbiamo ancora crederci”

L’ex centrocampista dell’Inter carica i nerazzurri in vista del rush finale per lo scudetto…

Stéphane Dalmat cuore nerazzurro. L’ex centrocampista francese, all’Inter dal 2001 al 2003, segue con grande affetto le sorti della squadra allenata da Simone Inzaghi. “Orso Bruno" o "Joystick”, così lo chiamavano i tifosi interisti durante la sua permanenza in Italia. In nerazzurro Dalmat ha totalizzato 66 presenze con 4 reti e 2 assist. Dal 2012 ha smesso col calcio, ora il 43 enne di Joué-lès-Tours, passato da anni di depressione e da sei giorni di coma con trenta interventi per un brutto incidente con lo scooter nel 2017, si gode la famiglia con il piccolo Aaron. Sul suo profilo InstagramDalmat è solito pubblicare foto ricordo, pensieri e video di sostegno e amore per i colori nerazzurri.