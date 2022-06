Scherzo da derby al parroco interista di Vimercate: striscione rossonero sul campanile…

Le parole di don Mirko: "Comunque lo scoprirò chi è stato, questo è sicuro grazie agli occhi di gufo”.

“Un gesto goliardico – racconta il sito PrimaMonza.it – da parte certamente di alcuni tifosi del Milan, che hanno in questo modo voluto celebrare la vittoria dello Scudetto, ma anche una sorta di clamoroso sfottò nei confronti del parroco responsabile della Comunità pastorale, don Mirko Bellora. Il sacerdote, interista sfegatato, abita proprio accanto al Santuario. Lo scorso anno il parroco, in occasione della vittoria dello Scudetto dell’Inter, aveva fatto suonare a lungo le campane del Santuario. Ora qualcuno si è preso la rivincita". Lo striscione è stato fotografato da Carlo Amatetti per Ilcittadinomb.it.