“Scudetto al Milan grazie al Covid”, nel derby tv ok Serafini in rimonta su La Russa

Fanno assolutamente discutere tutti le dichiarazioni di La Russa sulla lotta Scudetto tra Milan e Inter: il politico e tifoso nerazzurro ha fatto indignare molti.

Testa a testa punto a punto e nervi tesi a Milano. Ignazio La Russa, leader politico e grande tifoso nerazzurro, a Sportitalia si è lasciato andare a dichiarazioni che molti definiscono imbarazzanti: “I numeri dicono che l’Inter ha due punti in meno perché ha giocato una partita in un momento sbagliato a causa del Coronavirus. Il Milan vince per il Coronavirus”.

Luca Serafini, giornalista sportivo di fede rossonera, era presente in studio e ha risposto forte e chiaro: “Ma cosa stai dicendo? Sii serio. Non mi aspetto una battuta del genere. Non si può ascoltare un politico che dice che l’Inter ha fatto due punti in meno per il coronavirus. Dovresti parlare in maniera seria, la figura dello scemo la stai facendo tu”.