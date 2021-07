Simone Inzaghi dal derby di Roma a quello di Milano: “Sarà una sfida entusiasmante”

Simone Inzaghi e i prossimi duelli della sua nuova squadra, l'Inter

Durante la sua conferenza di presentazione come nuovo tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ha parlato così del derby di Milano: "Sappiamo cos'è il derby a Roma, ma anche a Milano c'è una rivalità fortissima. Il Milan ha fatto un ottimo campionato, in testa per venti giornate, sarà una sfida entusiasmante".

Simone Inzaghi era stato introdotto dall'ad nerazzurro Beppe Marotta: "Sarà una stagione difficile e siamo contenti di avere con noi Simone Inzaghi che tutti conoscete. Il progetto con lui va avanti perché l'area tecnica è affidata nelle mani di un giovane allenatore con esperienza, uno dei più vincenti in Italia. E' il profilo adatto: impersonifica i valori del nostro club ovvero passione, competenza e cultura del lavoro. Siamo in un momento difficile di post pademia e in contemporanea ci sono i problemi per l'economica mondiale. Il calcio è alla ricerca di un modello di sostenibilità. Siamo lontani dal mecenatismo che era presente nel calcio anche in questa città: ora bisogna avere un modello sostenibile, ma l'Inter vuole continuare sulla falsariga della propria storia centrando gli obiettivi sportivi prefissati".