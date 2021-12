Top XI, CIES il derby dell’osservatorio: 4 Inter e 3 Milan

Sorpresa Berardi: l'unico al di fuori del terzetto Inter, Milan e Napoli

Secondo il CIES (Centro Internazionale di Studi Sportivi, conosciuto principalmente appunto con le iniziali CIES dal francese Centre International d'Etude du Sport, organizzazione indipendente di ricerca e formazione, con sede a Neuchâtel, in Svizzera) l'Inter

Uno in meno per il Milan e per il Napoli, con Tomori, Theo Hernandez e Leao da una parte e Koulibaly, Fabian Ruiz e Di Lorenzo dall'altra che rispondono ai nerazzurri Handanovic, Calhanoglu, Brozovic e Lautaro Martinez.