Truffa, 360 euro per il derby Milan-Inter: ma il venditore dei biglietti sparisce…

Si sono volatilizzati ben 360 euro, investiti da un appassionato di calcio per l'acquisto di due biglietti del derby Milan-Inter dello scorso 3 settembre, poi finito 3-2 a favore dei rossoneri.

Una volta pagati i biglietti, però, il tifoso desideroso di vedere il derby milanese non riceve mai più nulla e il suo interlocutore sparisce. Il caso è avvenuto a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato la persona che ha tratto in inganno il cittadino castiglionese. L'ipotesi di reato è la truffa aggravata.