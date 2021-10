Una rivincita lunga un derby: riecco Tatarusanu, dopo la grande magia di Eriksen

Tatarusanu, dalla coppa Italia della scorsa stagione agli impegni di questo campionato...

Quel derby, per molti mesi, è stato il crocevia delle loro vite. Non solo Ibra-Lukaku quella sera di Coppa Italia. Ma anche Tatarusanu-Eriksen, con il portiere rumeno che poi non ha più giocato in gare ufficiali e con il trequartista danese che ha giocato nei mesi successivi un match molto più serio con la vita.