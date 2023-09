Verso il derby Inter-Milan, il precedente Sommer-Leao che sorride al portoghese

Il numero 10 rossonero ha già segnato al nuovo portiere nerazzurro il gol del 6-1 in Portogallo-Svizzera, ottavi di finale dello scorso Mondiale in Qatar.

Sale smisuratamente l'attesa per il derby di Milano tra Inter e Milan, in programma sabato 16 settembre alle ore 18. Tra i tanti precedenti che riguardano nerazzurri e rossoneri e, più da vicino, i protagonisti in campo, c'è un dettaglio curioso e particolare...