Violato il patto di non aggressione nei derby di Milano: il Questore “Vile pestaggio”

Uno dei litiganti è sceso dall'auto per sferrare un calcio al volto del tifoso milanista, senza neppure conoscerlo

La Polizia di Stato di Milano ha eseguito delle perquisizioni nei confronti di 5 tifosi interisti indagati per le lesioni causate a un giovane tifoso del Milan, domenica 21 febbraio scorso. L’azione violenta, non denunciata né segnalata alle forze di polizia, è stata registrata da un residente della zona e successivamente diffusa anche su diversi canali social, consentendo ai poliziotti della Digos milanese di iniziare i primi accertamenti. L’accusa per i cinque, di età compresa fra i 22 e i 59 anni, è di lesioni personali con le aggravanti dei futili motivi. La denuncia è stata ufficializzata proprio dalla Digos milanese.

"Un vile pestaggio", è la definizione del questore di Milano, Giuseppe Petronzi, frutto delle logiche distorte dei gruppi ultrà. Il gesto ha creato subbuglio nelle due curve di Inter e Milan fra le quali da anni esiste un patto di non belligeranza. Un patto violato in maniera episodica, ma che non viene messo in discussione. Eppure questi episodi isolati preoccupano la Questura di Milano.