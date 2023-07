Derby Napoli-Salernitana, Montervino: “Rapporto stupido tra le due fazioni, che sia solo sfottò”

Troppe tensioni fra il calcio napoletano e quello salernitano. Per la regione e per i buoni rapporti, l'ex capitano dei partenopei alza la voce...

Due derby in poco più di due mesi. Il calendario della Serie A 2023/24 ha regalato due incroci "sentiti" in Campania in un lasso di tempo relativamente breve. Salernitana-Napoli all'Arechi il 5 novembre 2023 all'undicesima giornata, al Maradona Napoli-Salernitana il 14 gennaio 2024 alla ventesima giornata. l derby dei due Golfi sono serviti. La parola passa adesso al doppio grande ex...

Un ex mai dimenticato dalle parti di Napoli e Salerno. Il 45enne dirigente sportivo Francesco Montervino, capitano sia del Napoli che della Salernitana, è tornato a parlare della rivalità tra le due fazioni a 1 Station Radio: "Siamo degli scemi. Quando dico ‘siamo’, intendo sia i tifosi del Napoli che quelli di Salerno. Salerno è una città splendida, con una tifoseria fantastica, ma devo riconoscere che il rapporto tra le due fazioni è stupido. Ci sono persone che alimentano una rivalità inesistente - sottolinea Montervino -. Dovremmo limitarci a uno sfottò sano, questa è una battaglia che va avanti da troppo tempo. In futuro spero che i calciatori della Salernitana possano considerare Napoli come uno step successivo della propria carriera, così come gli azzurri guardare alla società granata come piazza utile alla crescita dei propri talenti".