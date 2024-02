Alberto Mandolesi, la reunion del derby: romanisti e laziali insieme ai funerali

Presenti tanti ex calciatori di Roma e Lazio, oltre a giornalisti e artisti come Renato Zero. All’uscita dalla chiesa, tifosi e rappresentanti della curva hanno intonato la canzone del Commando ultrà curva sud.

Qualcuno indossava la sciarpa biancazzurra. Le lacrime allora hanno rigato i volti di giornalisti romanisti come Daniele Lo Monaco, Max Leggeri, Lamberto Giorgi, Gabriele Fasan, Valeria Biotti, Francesca Ferrazza e come quelli laziali di Michele Plastino e Guido De Angelis.

A portare il saluto dell'intera categoria, come ricorda Il Messaggero, ci ha pensato il presidente dell Ordine dei giornalisti del Lazio Guido D'Ubaldo storica penna del Corriere dello Sport: "Alberto era pubblicista ma solo per sua scelta, perché questo difficile mestiere sapeva anche insegnarlo. Come fece con me, spiegandomi come comportarsi con i giocatori, piuttosto che con gli allenatori".