Anna Falchi: “Mia figlia Alyssa ha scelto di tifare Lazio dopo tre derby vinti con la Roma”

Intervenuta a La Volta Buona, programma su Rai 1 e presentato da Caterina Balivo, l'attrice e conduttrice ha rivelato quella che è la squadra del cuore della figlia Alyssa. Dopo tre derby vinti la scelta è caduta sulla Lazio. Come la mamma...

Anna Falchi, attrice e conduttrice con una passione smisurata per la Lazio, a La Volta Buona, programma televisivo presentato da Caterina Balivo su Rai 1 alle 14, ha parlato della figlia, Alyssa, nata nel 2010 da una relazione con l'imprenditore Denny Montesi. E, come la mamma, anche Alyssa ha scelto i colori biancocelesti in una circostanza particolare.