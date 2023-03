Derby della Capitale, a Talenti striscione capovolto con disegni di un pagliaccio e di un maiale

I tifosi della Roma provocano i laziali, Il derby della Capitale si respira tutti i giorni sia in città che nelle zone limitrofe. Nonostante si sia giocato quasi due settimane fa...

I tifosi della Lazio hanno esposto uno striscione all'ingresso di un quartiere popolare con su scritto: "Benvenuti a Talenti feudo laziale". L'evento è conseguente alla vittoria della stracittadina - valida per il campionato di calcio - con cui le Aquile hanno battutto i giallorossi per 1 a 0 con rete di Mattia Zaccagni; il giocatore in passato è stato preso di mira dagli ultras della Roma.