Derby di Roma, i tifosi della Lazio ripristinano il murales dedicato a De Falchi

Nel quartiere Torre Maura di Roma era stato imbrattato il murales del tifoso giallorosso Antonio De Falchi - ucciso nel 1989. In rete sono subito diventate virali le immagini dell'accaduto con tanto di scritta blu con l'acronimo "SSL". Per tutta risposta alcuni esponenti del tifo laziale hanno deciso al pronto ripristino del tutto per ricordare al meglio la memoria del ragazzo.

I sostenitori giallorossi hanno apprezzato il gesto ed in rete sono piovuti migliaia di ringraziamento. Sul profilo ufficiale degli ultras della Lazio è stato diramato un comunicato con tanto di filmato: "Nel quartiere Torre Maura qualche balordo ha sfregiato il murales dedicato ad Antonio De Falchi con sigle che facevano riferimento a noi Laziali. Il rispetto per i morti è ciò che ci ha sempre contraddistinto, questi gesti infami non appartengono ai Laziali e, per questo motivo, abbiamo provveduto a ripristinare il disegno che ricorda un ragazzo che ha pagato a caro prezzo la sua fede calcistica. Questi gesti non li abbiamo mai tollerati e mai li tollereremo, chi pensa di infangare i nostri principi ci proverà pronti a difenderli con ogni mezzo! Rispetto per Antonio De Falchi e per tutti coloro che hanno perso la vita seguendo la loro passione! Ultras Lazio".