Derby per il Memorial D’Amico, tifosi della Lazio o allo stadio o a pagamento…

I tifosi della Lazio presentii allo stadio hanno dovuto seguire il derby tramite il sito ufficiale della squadra ma pagando. I sostenitori non hanno preso bene questa decisione societaria in occasione del Memorial D'Amico.

Grande festa al Francioni di Latina dove i padroni di casa hanno affrontato la Lazio in un particolarissimo derby. La partita è stata organizzata per celebrare una delle icone del calcio italiano: Vincenzo D'Amico.

Polemiche per la gestione da remoto

L'ex centrocampista è nato nella città Agro-Pontina ed è stato una delle bandiere dei biancocelesti. Tra migliaia di tifosi in festa gli ospiti hanno dominato il campo fin da subito, con la squadra allenata da Maurizio Sarri in grado di mettere fin da subito i padroni di casa sotto.

La partitissima finisce con un secco 0-9: tripletta per Ciro Immobile e rete di Felipe Anderson. Gol anche per i nuovi acquisti: Kamada, Isaksen e Castellanos; completa il risultato l'autorete di De Santis. Il match non è, però, scevro da polemiche.