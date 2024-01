Francesca non esiste, tifa Roma e sogna il derby: gli haters rivali già la insultano…

E' una bellissima ragazza ma non esiste. E' la prima influencer creata con l'intelligenza artificiale in Italia. Con lei sono stati seguiti tutti i trend topic.

Appena si è saputo che era tifosa della Roma, e che spera di vincere il derby di ritorno in campionato, è diventata un personaggio simbolo, ma sono arrivati anche commenti duri, omofobi e odiatori su una ragazza che non esiste.

Il 2024 si prospetta come un anno di sviluppo globale delle tecnologie, e il progetto Giubelli auspica che l’Italia non resti indietro in questo nuovo orizzonte, sollecitando l’inclusione dell’intelligenza artificiale all’agenda politica istituzionale.