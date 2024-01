Il derby vinto e l’ecografia del secondogenito: che momento per Zaccagni e Chiara Nasti!

Il primo commento entusiasta è di Giulia de Lellis, il primo like di Alessia Romagnoli. E Chiara Nasti posta una stories con l'ecografia del secondogenito: non ce la faccio ad aspettare...il suo commento...

Un gol in campo e un gol, molto più importante, nella vita. Mattia Zaccagni ha segnato il gol vittoria nel derby contro i rivali storici della Roma. A quel punto, Zaccagni ha messo il pallone sotto la divisa, disegnando il pancione della gravidanza e portandosi il pollice in bocca.

Dopo la partita valida per la semifinale di Coppa Italia, l’influencer ha postato una foto del marito sul proprio profilo Instagram. “Ti amo Papi, baby due in arrivo, non vediamo l’ora”.