Immobile, il derby con Lorenzo Pellegrini: “Prima ci vedevamo di più…”

In Nazionale lo aveva detto chiaramente nei mesi scorsi. Immobile: "Io e Pellegrini dobbiamo dare l'esempio e quindi di derby non parliamo mai"

Ciro Immobile e Lorenzo Pellegrini vivono il derby come due calciatori normali. I loro buoni rapporti e gli auguri di buon compleanno è capitato facessero scandalo in una capitale, Roma, che il derby lo vive in maniera estrema.

Il leader laziale ne ha parlato anche oggi a Il Messaggero, in una intervista-spaccato sul suo momento biancoceleste, un pò sospeso fra le scelte di Sarri, l'assenza di Milinkovic e la tentazione-Arabia, ma non solo...

Le parole di Immobile: "Prima con Lorenzo ci vedevamo di più, a casa o in qualche ristorante. Soprattutto quando sono nati i nostri figli, a pochi giorni di distanza, nella stessa clinica. Non ho mai detto una parola fuori posto, i tifosi della Roma quando mi incontrano per strada mi dicono “Non ti abbiamo mai visto fare una provocazione verso di noi” e per questo mi rispettano".