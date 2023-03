Lazio, De Angelis: “No al derby come alibi” – Burioni: “Sto con Sarri, è la sfida più importante”

Guido De Angelis, celebre punto di riferimento giornalistico del mondo Lazio, nella sua rubrica settimanale su Repubblica. interviene sull'incrocio qualificazione europea-derby di campionato: “Mi sembra assurdo solo parlarne di una rinuncia alla coppa in funzione derby vista la dimensione della Lazio in Europa negli ultimi anni, tutt’altro che invidiabile”.

Non solo: "Sarebbe anche una mancanza di rispetto per i tifosi che domani saranno in Olanda", sostiene De Angelis, che poi si lascia andare all’amarezza per affrontare un periodo chiave senza il centravanti titolare e un suo sostituto: “Un grave errore che si ripete puntuale negli anni e si manifesta sul più bello, lasciandoci quella frustrante sensazione di non poter competere alla pari come vorremmo”.