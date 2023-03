Lazio, Gabriele Corsi: “Derby perfetto, sono un sarrista militante. E quella coreografia…”

Il noto conduttore televisivo di fede biancoceleste ha espresso il suo parere sul derby vinto contro la Roma. E sulla coreografia: "Alla curva il mio rispetto".

Sergio Pace

A distanza di qualche giorno, l'euforia per il derby vinto contro la Roma è ancora intatta nell'ambiente biancoceleste. La rete segnata da Zaccagni ha permesso alla Lazio di Sarri di fare il bis di derby vinti in un singolo campionato e, cosa non meno importante, di fare un bel balzo in avanti in chiave Champions. I biancocelesti occupano adesso la seconda posizione in classifica con 52 punti, a +2 sull'Inter, +4 sul Milan e +5 sui giallorossi di Mourinho.

Il noto conduttore televisivo di fede laziale, Gabriele Corsi, ai microfoni di Radiosei è tornato a parlare del derby vinto dalla sua Lazio: "Per me è un momento particolarmente fortunato, dal punto di vista professionale visto i riconoscimenti che sto raccogliendo, ma anche dal punto di vista sportivo, ancor di più dopo il derby vinto con la Roma. Insomma, non posso proprio lamentarmi. Da appassionato di calcio, credo che questo derby sia stato perfetto sotto tutti i punti di vista. Questa è una gara che soffro molto, ma devo dire che ad un certo punto ho pensato che alla fine avremmo potuto rimpiangere il fatto di non aver concretizzato al massimo la netta superiorità in campo".

Sarrista militante

Corsi ha poi elogiato il lavoro di mister Sarri alla guida della Lazio e ringraziato la Curva Nord per la coreografia da brividi nel derby: "Si è vista nuovamente la mano di Sarri, non nascondo la passione per questo tecnico. Mi reputo un sarrista militante. Se la squadra continua a fare certe prestazioni mostrando in campo la sua mentalità, credo che nessuno possa fermarla. Vedo la squadra con il giusto atteggiamento, non perde la testa. Questo è un valore importante, la stoffa di un tecnico e di una squadra la vedi anche da queste cose. La scenografia della Nord? Alla curva va il mio rispetto e la mia gratitudine. Quel sentirci diversi ed unici è un valore che ci caratterizza”.