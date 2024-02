Lazio, il derby di coppa Italia diventa un libro: “Il 26 maggio l’ho visti piagne”

Il 26 maggio 2013 la Lazio vince la Coppa Italia battendo in finale la Roma con un gol di Senad Lulic. A dieci anni di distanza, Amedeo Mancini e Marco Mencacci ne celebrano il ricordo.

Il racconto della storica finale del 26 maggio 2013 è arrivato con "Il 26 Maggio l'ho visti piagne". Scritto da Amedeo Mancini e Marco Mencacci, in poco meno di 200 pagine riporta per iscritto tutta la cavalcata della Lazio verso l’ultimo atto andato in scena allo Stadio Olimpico.