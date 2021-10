“Dopo il gol nel derby in finale non ho più potuto muovermi liberamente in città”: firmato Lulic

L'ex centrocampista della Lazio Senad Lulic ha ricordato l'impatto del suo gol contro la Roma nella finale di Coppa Italia 2013.

Il 35enne centrocampista bosniaco ha discusso per la prima volta dei suoi attuali piani per il futuro. "Non ho ancora deciso se concludere la mia carriera, sto valutando cosa è meglio per me e la mia famiglia. Mi concederò un po' di tempo, se ci fosse un progetto interessante. Siamo tornati a Coira, se succedesse qualcosa in Svizzera sarebbe fantastico, ma non escludo un impegno all'estero. In estate ho avuto contatti con lo Zurigo, ma qualcosa è andato storto e non ho firmato".