Il derby della Capitale d'andata tra Roma e Lazio è in programma il 5 gennaio, eppure c'è già chi ha pensato di inasprire la rivalità cittadina con un mese e mezzo d'anticipo. Il doppio ex Pedro Rodriguez , calciatore biancoceleste ma con un passato nelle file giallorosse, ha mandato un messaggio forte e chiaro ai suoi ex compagni.

"Prima un trofeo con la Lazio, poi il ritiro"

6 gol e due assist tra Serie A ed Europa League in 12 presenze per Pedro, decisivo nelle vittorie ottenute contro Porto, Twente ed Empoli. La Roma appartiene al passato per l'ex Barcellona, più concentrato che mai sull'avventura biancoceleste: "Non voglio parlare di Roma, Mourinho e vicissitudini passate. Volevo restare in Serie A, la Lazio mi ha accontentato, in estate sono arrivati tanti attaccanti, ma non ho mai pensato di andarmene. Ho parlato con il Ds e il presidente e hanno deciso di tenermi".