Roma, Cafu fa causa ai giallorossi. Chiesto un maxi-risarcimento per…

Marcos Cafu pronto a fare causa alla #Roma, 12 milioni di euro di danni per la violazione del diritto di immagine nella vicenda della sponsorizzazione Qatar Airways

Marco Cafu ha deciso di accelerare con il suo Pendolino e proseguire sempre più veloce in una battaglia legale passata sottotraccia. L'ex terzino brasiliano ha intentato causa contro la Roma e nel mese di novembre avrà un ultimo incontro con la dirigenza capitolina per tentare di chiudere in maniera bonaria la faccenda.