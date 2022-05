8 gol Stella Rossa: raggiunto il Partizan nel derby Eterno in finale di coppa di Serbia

In campionato due pareggi nei derby, adesso lotta punto a punto nel girone playoff fra le due rivali di Belgrado e, come non bastasse, anche la finale di coppa...

Nonostante l'assenza di Aleksandar Kataj, autore di 30 gol biancorossi in questa stagione, e nonostante le assenze di Gajić, Eraković e Sango, nella semifinale di Coppa di Serbia non c'è stata partita, nemmeno a grandi linee. In parole povere, il Novi Pazar si è rivelato un rivale non all'altezza dei giocatori della Stella Rossa, che nei primi 23 minuti hanno reso "insensato" l'ulteriore corso della partita segnando 5 gol. Ma il solito Dejan Stanković ha continuato a pungolare la squadra e in panchina non sembrava contento dopo il secondo gol della Stella Rossa dal dischetto: eppure il risultato era già sul 6-0. Poi altre due reti, per l'8-0 finale.