A sorteggio: il Siviglia metterà in palio 532 biglietti per il derby con il Betis

Si gioca molto il Siviglia di Jorge Sampaoli nel derby di questa domenica (21:00) contro il Betis al Benito Villamarín, al quale i Nervionenses arrivano in una situazione difficile in classifica, in zona retrocessione e dopo due sconfitte consecutive, contro Real Madrid al Bernabéu (2-1) e contro il Rayo Vallecano (0-1) al Sánchez Pizjuán.

Intanto, il club ha comunicato che effettuerà un sorteggio tra i suoi soci per i 532 biglietti che il Betis ha concesso ai tifosi ospiti in vista del derby di questa domenica, il primo derby della stagione. Ad un prezzo unico di 25 euro, il Siviglia ha aperto il periodo di registrazione per accedere a questa opportunità attraverso il sito ufficiale, essendo necessario essere abbonati per poter ambire al tagliando. Il periodo sarà aperto fino a questo giovedì 3 novembre alle 19:00.