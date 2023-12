Algeri, derby rinviato per la tragedia del pullman: si giocherà il 29 dicembre

Il calcio algerino è in lutto. Il tragico incidente stradale del pullman che trasportava la delegazione dell'MC El-Bayadh sulla strada di Tizi-Ouzou, più precisamente a Sougueur, nella wilaya di Tiaret, ha scosso la scena calcistica algerina.

La Federazione calcistica ha finito per sospendere tutte le attività sportive in Algeria fino a nuovo ordine. Così, l'undicesima giornata di Ligue 1 Mobilis, in occasione della quale l'USMA giocherà il derby algerino contro l'MCA, è stata rinviata. Il derby di Algeri si giocherà il 29 dicembre.