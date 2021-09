Anticipo e diretta tv: Bari e Foggia pensano già al derby di ottobre

Sarà trasmesso su RaiSport il derby della 10’ giornata tra Bari e Foggia. La gara, turno infrasettimanale in programma il 20 ottobre, sarà anticipata alle 20:30 per esigenze di palinsesto Rai.

Rai Sport trasmetterà il derby tra Bari e Foggia, valido per la decima giornata del campionato di serie C. L'atteso match, in programma nel turno infrasettimanale del prossimo 20 ottobre, sarà anticipato alle 20.30 per esigenze di palinsesto. Sarà il primo confronto dopo quello avvenuto nel secondo turno dei playoff di serie C della scorsa stagione, quando i galletti di Auteri superarono il Foggia di Marchionni per 3-1.