Belfast, quest’anno il derby di Santo Stefano si gioca…lunedì 27

Dagli anni ’50 la stracittadina tra Linfield e Glentoran si svolge il 26 dicembre, o al massimo il 27, come accade quest'anno, quando il Boxing day cade di domenica: una sfida irrinunciabile in bilico fra calcio, politica e religione.

Lunedì 27 non si giocherà però solo per i valori religiosi e gli ideali politici. Di mezzo c'è una classifica pazzesca, visto che dopo 19 giornate del campionato nordirlandese, Linfield e Glentoran sono prime a pari merito con 42 punti, solo uno in più rispetto al Cliftonville. È prevista una affluenza di circa 9.500 persone in un National Football Stadium a Windsor park tutto esaurito, a sottolineare il crescente interesse per la lega irlandese e il ritorno di una rivalità ferocemente competitiva tra Linfield e Glentoran.

Sotto la proprietà di Ali Pour, il manager Mick McDermott ha ricostruito la squadra e la maggior parte degli osservatori ora ritiene che i Glens abbiano una squadra in grado di vincere il titolo. Le parole di Raymond Morrison, gloria calcistica del Glentoran: “Quando sei in testa a Natale, hai una grande possibilità di vincere il campionato e credo che abbiano la squadra per farlo. So che anche il Linfield ha l'esperienza per portare a termine la conquista del titolo, ma nel Glentoran c'è abbastanza qualità per reggere l'urto. La Irish League ha bisogno di un derby Big Two forte e il pubblico sta tornando. È fantastico da vedere".