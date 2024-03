Belgrado, derby eterno da tutto esaurito: e saltano fuori 1000 biglietti in più

Sabato 9 marzo dalle ore 17:00 tutti gli appassionati di calcio in Serbia vivranno un appuntamento importante, quando allo stadio Rajko Mitić si giocherà il 172esimo derby eterno di Belgrado.

Un interesse così grande da entrambe le parti non si vedeva da tempo e sembra che ci siano tutte le condizioni perché lo stadio sia pieno al massimo della sua capienza.

Lo conferma anche il fatto che lo Zvezda ha esaurito tutti i biglietti del derby in vendita, sia al botteghino che online. Del resta alla 24esima giornata del campionato serbo, il Partizan arriva al derby primo in classifica con 59 punti, mentre la Stella Rossa è seconda a quota 58.

Tuttavia, i tifosi biancorossi che fino ad ora non hanno potuto acquistare il biglietto avranno un'altra possibilità. Come confermato ufficiosamente, la Stella Rossa rilascerà un ulteriore contingente di 1.000 biglietti per la tribuna nord e, considerato l'interesse prevalente, probabilmente "arderà" a breve termine.