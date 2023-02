Belgrado, il derby si gioca di venerdì: come voleva il Partizan…

Alla fine l'ha avuta vinta il Partizan. I bianconeri non volevano giocare il derby Eterno di Belgrado contro la Stella Rossa mercoledì 1 marzo e volevano qualche giorno di riposo in più dopo la partita di Conference League, poi persa contro lo Sheriff Tiraspol ieri giovedì 23 febbraio, e dopo la sfida di domenica contro il Radnicki.

In campo venerdì 3 marzo alle 19.00

La Stella Rossa, capolista con 11 punti di vantaggio sul Partizan, giocherà questo fine settimana a Ivanjica, contro il Javor ma terrà d'occhio venerdì prossimo, quando è in programma il 169esimo eterno derby. Nonostante abbiano un grande vantaggio di punti sul Partizan, i biancorossi vorranno confermare il loro dominio e mettere il prima possibile le mani su un nuovo, sesto titolo serbo consecutivo.

Due giocatori della Stella Rossa sono diffidati e rischiano la squalifica per il derby. Stefan Mitrović e Strahinja Eraković hanno raccolto tre cartellini gialli nelle precedenti partite di campionato, quindi un cartellino giallo a Ivanjica comporterebbe loro una sospensione automatica. Erakovic è in assoluto un pilastro della Stella Rossa. Uno dei giocatori più impiegati dai biancorossi in questa stagione.