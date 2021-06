Bulgaria, subito due botti al via: derby fra i due Cska e fra il Levski di Bojinov e lo Slavia

Bojinov contro lo Slavia Sofia, clima rovente tra i due CSKA della capitale bulgara....

La prima giornata del nuovo campionato bulgaro offre diverse partite spettacolari, con due grande derby di Sofia e il big match tra i vice-campioni del Lokomotiv Plovdiv e i campioni in carica del Ludogorets. Il derby più antico di Sofia tra Levski, la squadra di Valery Bojinov, e Slavia Sofia arricchirà ulteriormente la prima giornata, mentre in un altro match c'è lo scontro esplosivo fra le squadre di CSKA 1948 e CSKA Sofia, che sono apertamente in guerra - sia a livello di tifosi che a livello di dirigenze, con i due presidenti che si scambiano spesso accuse e frecciate polemiche.