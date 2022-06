Clasico d’esportazione: il primo “per sbaglio” in Venezuela, il prossimo a Las Vegas….

Il duello amichevole estivo tra Real Madrid e Barcellona sarà il terzo amichevole nella storia al di fuori della Spagna. Si terrà il 23 luglio nella città di Las Vegas. Il quarto è stato giocato in gara ufficiale, in Supercoppa spagnola.

Redazione DDD

È sempre un buon momento per un Clásico. Real Madrid e Barcellona si incontreranno ancora quest'estate, in un duello che si svolgerà il 23 luglio nella città di Las Vegas, partita che fa parte del tour nordamericano del Barcellona, ​​che prevede un totale di quattro scontri. Quello di Las Vegas sarà il quarto Clásico, il terzo in amichevole, che si svolgerà al di fuori della Spagna e il secondo sul suolo statunitense. Nel 2017 ce n'era già stato uno a Miami all'Hard Rock Stadium, con risultato favorevole per il Barça (3-2).

Da Miami a Las Vegas

Il Clásico più recente all'estero è stato il 12 gennaio 2022, quando il Real Madrid ha battuto il Barça 2-3 nella semifinale della Supercoppa di Spagna. Di tutti, è l'unico che è stato di competizione ufficiale.

Tuttavia, bisogna tornare al 1982 per trovare il primo duello giocato fuori dallo stato spagnolo. La partita si è svolta a Barquisimeto (Venezuela) e faceva parte della Coppa del Presidente della Repubblica. Il torneo era stato impostato in modo che il Clasico fosse la finale, ma Barça e Madrid hanno perso le rispettive semifinali... e Madrid e Barça hanno finito per affrontarsi nella partita per il terzo e quarto posto. Il Real Madrid ha vinto 1-0 grazie a un gol di Vicente del Bosque.

Nella prima semifinale, il Barcellona ha affrontato il Porto (2-2), con le reti di Carrasco ed Esteban. Il match si è risolto ai calci di rigore, vinti dai portoghesi (3-4). Nell'altra semifinale, il Real Madrid ha perso contro l'Inter (1-0). All'inizio non era contemplata la possibilità di giocare la partita di consolazione, ma dal momento in cui ci sono arrivate ​​Barça e Madrid si è deciso all'ultimo minuto che si sarebbe giocata. Real Madrid e Barça si sono affrontate in totale 249 volte nelle competizioni ufficiali. L'ultima volta è stata al Santiago Bernabéu, quando gli uomini di Xavi Hernández hanno vinto 0-4, con le reti di Aubameyang (2), Araujo e Ferran Torres. Il bilancio complessivo è leggermente favorevole ai bianchi, che hanno totalizzato 100 vittorie, contro le 97 dei culé. Sono 52 i Clásicos ufficiali finiti in parità.