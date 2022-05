Concerto metal e derby Slavia-Sparta: super lavoro per la polizia di Praga

Gli agenti di polizia avranno le mani occupate nel fine settimana in arrivo a Praga.

Domenica sono in programma due eventi in cui è previsto un enorme afflusso di persone: la partita di calcio più attesa dei due club praghesi Sparta e Slavia si svolgerà nel pomeriggio allo stadio Eden di Praga dello Slavia, e la leggenda del metal tedesco Rammstein si esibirà allo stadio Letna dello Sparta la sera. Sarà sul palco anche il giorno dopo. Gli agenti di polizia si aspettano principalmente complicazioni del traffico.

Il derby di calcio si gioca allo Stitched Stadium di Eden a Praga domenica alle 17:00. Centinaia di agenti di polizia delle forze dell'ordine, della criminalità, del servizio di trasporto, della squadra anti-conflitto, delle forze dell'ordine speciali e regionali supervisioneranno l'ordine pubblica dalla mattina e anche gli agenti di polizia con cani e cavalli si recheranno all'evento. "Come parte delle misure, gli agenti di polizia controlleranno non solo la protezione dell'ordine pubblico, ma anche la sicurezza e la fluidità del traffico stradale ", ha affermato la portavoce della polizia Violeta Siřišťová. Lo stadio sarà aperto ai tifosi due ore prima della partita, cioè dalle 15:00. "Gli organizzatori controlleranno anche tutti i visitatori all'ingresso per vedere se portano allo stadio oggetti pericolosi o pirotecnici . Ecco perché è necessario venire alla partita con largo anticipo", ha sottolineato la portavoce.