Coppa, semifinale-derby a Bucarest: i tifosi della Dinamo “Vogliamo esserci anche noi allo stadio”

Porte parzialmente aperte per il derby di Bucarest in semifinale di coppa di Romania. Ma potranno accedere anche i tifosi della Dinamo?

Domani alle 20:30, la Dinamo Bucarest affronterà nuovamente l'FCSB, dopo la sconfitta in campionato. I "Red Dogs" vogliono riscattarsi dopo l'ultimo "Eternal Derby" della scorsa settimana, quando il punteggio è stato di 1 - 0 per l'FCSB che rappresenta i valori della vecchia Steaua".

Il "Clasico de România" sarà commentato fra gli altri da Ilie Dumitrescu, gloria della Steaua Bucarest e della Nazionale romena nella quale ha gicoato da attaccante 62 partite. In una dichiarazione rilasciata su Facebook da un gruppo di tifosi della Dinamo, il Peluza Cătălin Hîldan, i tifosi-azionisti della squadra vorrebbero essere presenti alla partita con l'FCSB con la National Arena occupata in proporzione al 30%. "Vogliamo essere in grado di incoraggiare la nostra squadra nella partita di mercoledì della Coppa di Romania e SIAMO DISPOSTI A CONDIVIDERE QUESTO 30% dello stadio, allo stesso modo, con i tifosi rivali", si legge nel comunicato.