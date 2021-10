Date e biglietti: a Casa Milan è già derby

Il prossimo 7 novembre alle 20.45 andrà in scena il Derby della Madonnina numero 229 e a partire da lunedì 18 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per la Stracittadina, in tre fasi di vendita.

Redazione DDD

A partire da lunedì 18 ottobre, è possibile assicurarsi il proprio posto per la gara contro l'Inter, con i biglietti disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan.

Il Milan, che organizza in casa il derby di andata, ha pensato a tre fasi: da lunedì 18 ottobre alle ore 12 alle 23.59 di martedì 19 ottobre, vendita riservata agli abbonati, con i tagliandi a partire da 39 euro. Dalle ore 12 di mercoledì 20 ottobre alle 23.59 di giovedì 21 ottobre, biglietti in vendita a partire da 44 euro per i possessori della Carta Cuore Rossonero. Apertura della vendita libera dalle 12 di venerdì 22 ottobre, con il prezzo dei biglietti che parte da 49 euro. Il Secondo anello verde verrà utilizzato come settore ospiti al posto del Terzo anello verde.