Derby al Millerntor Stadium: l’Amburgo in crisi rischia sul campo dei rivali cittadini

All'andata 2-2 sul campo dell'Amburgo. Oggi si replica il derby di Amburgo sul campo del St.Pauli, con i padroni di casa 12esimi nella Seconda divisione Bundesliga a quota 28 punti e l'HSV quarto con 42 punti e a tre sole lunghezze dalla vetta

Stasera il St. Pauli e l'Hamburger SV si incontrano per il 105esimo derby cittadino. L'allenatore del Kiezkicker, lato St. Pauli, Timo Schultz, aumenta la pressione sul favorito Amburgo del Volkspark: "L'HSV deve assolutamente vincere il derby per essere promosso in Bundesliga", ha dichiarato ieri. Eppure l'Amburgo non è in un buon momento, visto che è riuscito a vincere solo una delle ultime cinque partite di Seconda divisione e ha perso anche contro il Kickers Würzburg ultimo in classifica. "È un buon momento per il derby. Ora vogliamo dimostrare che è stata solo una scivolata a Würzburg. Non c'è partita migliore di questa per riportare le cose nella giusta direzione", ha detto domenica sera il direttore sportivo dell'HSV Michael Mutzel, "Abbiamo davvero voglia di derby".