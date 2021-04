Derby delle Asturie a Gijon, parla l’arbitro designato: “Devo partire bene e poi gestire”

Segunda Division, domani derby Sporting Gijon-Real Oviedo. Come i giocatori, nella settimana della partita ha parlato anche l'arbitro: "Sarà la mia prima volta al Molinón, peccato non ci sia il pubblico", ha dichiarato il madrileno Ortiz Arias.

Miguel Angel Ortiz Arias, nato a Madrid nel 1984, arbitro che dirigerà domani il derby asturiano (Gijon-Oviedo allo stadio El Molinon, alle 18.15) ha riconosciuto ieri in un'intervista a Radio Marca Asturias che il derby asturiano sarà "una grande partita" per lui e trova che "tutti gli arbitri vorrebbero arbitrare una partita del genere". Il madrileno ha anche rivelato che sabato sarà "la prima volta" che arbitrerà una partita allo stadio El Molinón di Gijon: "È uno stadio mitico e molto bello", ha aggiunto. "Il derby asturiano non è un esame per me", ha esclamato quando gli è stato chiesto la portata della sfida.