Derby di Istanbul: Besiktas, il peso dei supplementari – Fenerbahce, dentro o fuori

L'Antalyaspor affronterà il Beşiktaş nella finale di Coppa di Turchia. Prima però c'è il derby di Istanbul...

Il Besiktas ha dovuto andare ai supplementari martedì sera e sobbarcarsi 120 minuti di fatica per eliminare il Basaksehir nella semifinale di coppa di Turchia. Una fatica di quelle dure, all'inizio della settimana che porta al derby di domenica fra la capolista Besiktas e il Fenerbahce terzo in classifica. Parlando dopo la vittoria per 3-2 nella semifinale di coppa, l'allenatore del Beşiktaş Sergen Yalçın ha detto che anche se giocare una partita di 120 minuti prima di un derby cruciale non è semplice, lui anche durante i supplementari aveva sempre in mente la vittoria: "La partita del derby sarà dura", ha detto subito dopo la partita. “Abbiamo cinque giorni. Prepareremo i nostri giocatori, mentalmente e fisicamente, e prepareremo i nostri piani di gioco. Faremo di tutto per vincere".

Bulut, dall'altra parte, sponda Fenerbahce, sta avvertendo un'enorme pressione dei fan dopo la sconfitta dello scorso fine settimana. Le richieste di licenziamento sono aumentate sui social media, mentre anche il presidente del club, Ali Koç, sta ricevendo la sua parte di critiche. Koç è stato eletto presidente del Fenerbahce nel giugno 2018 con un programma che prevede una revisione completa della struttura del club e un successo sostenibile sia in Turchia che sul palcoscenico europeo. Tuttavia, il Fenerbahçe ha concluso il campionato al sesto posto nella sua prima stagione in carica, e settimo la scorsa stagione. Anche la promessa di successo in Europa è fallita poiché la squadra è stata eliminata prestissimo nell'Europa League nella stagione 2018-2019 mentre ha fallito il pass per l'Europa l'anno successivo. Una sconfitta in casa del Beşiktaş il 21 marzo metterebbe praticamente fine ai sogni di scudetto del Fenerbahçe in questa stagione, rendendo molto difficile per Bulut rimanere in carica, mentre intacca anche i piani di Koç di correre per un altro mandato di tre anni a giugno.