Derby paulista dai due volti: Palmeiras quindicesimo e Corinthians capolista

Il Corinthians capolista del campionato brasiliano fa visita al Palmeiras, per il più Classico dei derby di San Paolo, nella terza giornata del torneo.

Va in scena a questo giro del campionato brasiliano il primo derby di San Paolo di quest'anno in campionato, in cui si affronteranno anche per la prima volta i tecnici portoghesi Vítor Pereira e Abel Ferreira. Il Corinthians, con 2 vittorie in altrettante partite, guida la Serie A insieme ai campioni in carica dell'Atlético Mineiro, mentre il Palmeiras, con una partita in più in calendario, ha 2 punti e occupa il 15esimo posto quasi in zona retrocessione.