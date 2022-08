Dinamo-Hajduk, ancora loro: nel derby di campionato la rivincita di Supercoppa

Sarà il secondo derby tra i più grandi club croati di questa stagione, dopo che la Dinamo ha vinto la Supercoppa ai rigori. In campionato, hanno giocato l'ultima partita l'una contro l'altra nell'ultimo turno della scorsa stagione, quando la Dinamo dell'allenatore Ante Čačić ha vinto 3-1.

Biglietti in vendita

Il club di Spalato ha annunciato sul suo sito ufficiale che è iniziata la vendita dei biglietti per il derby. Per i fan dell'Hajduk sono stati forniti 2.500 biglietti per la curva Sud, e vengono venduti al prezzo di 40 HRK nel dipartimento soci di Poljud.