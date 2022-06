Esordio e chiusura da derby: Loira on fire per Angers-Nantes alla 1′ giornata…

Nono in Ligue 1 in questa stagione, il Nantes ha vinto soprattutto la sua quarta Coupe de France, sinonimo di qualificazione alla Fase a gironi di Europa League. Se ci saranno quindi tante e importanti gare europee per la prossima stagione, la squadra non dovrà però mettere a repentaglio il suo percorso in campionato. A maggior ragione visto che alla prima giornata ci sarà subito il derby della Loira.