Estate Usa, il Clasico Barça-Real nello stadio dei Dallas Cowboys…ad un orario europeo…

Il Clasico Barça-Real Madrid della preseason 2023/24 ha già un calendario definito, così come le partite contro Juventus e Arsenal all'interno del Tour degli Stati Uniti (Barça On Tour: US 2023) che si svolgerà tra il 19 e il 1 luglio 30. Resta ancora da definire l'orario di inizio di Milan-Barça.

Il prossimo appuntamento della squadra blaugrana con i tifosi nordamericani si svolgerà mercoledì 26 luglio. Sarà Arsenal-Barcellona che prenderà il via anche alle 19:30 ora locale (4:00 del 27 luglio, ora della penisola spagnola) al SoFi Stadium di Inglewood (Los Angeles). L'evento clou del Tour of the United States 2023 sarà il Clasico Barcellona-Real Madrid che in questa preseason è in programma giovedì 29 luglio all'AT&T Stadium di Arlington (Texas).