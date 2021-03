Filosofia Zeljeznicar: il club inclusivo della città ospita il derby contro la capolista Sarajevo

Derby di Sarajevo della 20esima giornata di campionato: di fronte l'FK Sarajevo oggi capolista con 45 punti, ospite lo Zeljeznica terzo a quota 36 punti

Per garantire splendore anche alla città di Sarajevo, il 24 ottobre 1946 il governo fondò una nuova squadra, il Fudbalski Klub Sarajevo, che divenne molto presto uno dei club più blasonati e famosi del panorama jugoslavo. Ciò fu possibile anche grazie all’operato della federazione sportiva bosniaca che invitò, per usare un eufemismo, le altre squadre a cedere i propri giocatori di spicco al FK Sarajevo. Josip “Joško” Domorocki rifiutò coraggiosamente il trasferimento, e finì la carriera in blu con la maglia dei Plavi dello Zeljeznicar. Oggi si torna in campo, allo stadio Grbavica del Zeljeznicar. All'andata, in casa dei rivali, finì 1-1.