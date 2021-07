Galatasaray-Fenerbahce: possibile derby di Istanbul nei playoff di Europa League

Le squadre della stessa nazione potranno partecipare al turno di spareggio di UEFA Europa League in questa stagione.

In una nota sul proprio sito web, la UEFA ha reso noto che il sorteggio del turno di spareggio di Europa League si terrà a Nyon, in Svizzera, lunedì 2 agosto, e che le squadre dello stesso paese potranno incontrarsi in questo turno.