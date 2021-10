Gijon, tutti in coda per l’ultimo allenamento prima del derby di Oviedo

Domani alle 21.00 derby delle Asturie in Segunda Division fra il Gijon secondo con 17 punti e l'Oviedo settimo a quota 11 punti.

A Gijón c'è voglia di derby. Lo Sportinguismo ha fatto la fila per poter accedere agli allenamenti della squadra al centro sportivo di Mareo, i primi aperti al pubblico dall'inizio della pandemia. Il club ha facilitato un contatto della sua gente con i calciatori per la partita di domani, contro l'Oviedo, per la quale sono stati rifiutati i 590 posti assegnati alla squadra ospite.