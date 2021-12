Glasgow, derby rinviato di un mese: Celtic-Rangers il 2 febbraio

Celtic-Rangers un mese dopo, si spera, a porte non chiuse...

Il derby fra Celtic e Rangers in programma il 2 gennaio è stato posticipato di un mese dopo che i club della Premiership scozzese hanno votato a favore dell'anticipo della pausa di metà stagione. Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon aveva annunciato martedì che tutti gli eventi all'aperto nel Paese saranno limitati a 500 spettatori per almeno tre settimane a partire dal 26 dicembre a causa dell'aumento dei casi di coronavirus. Ciò avrebbe significato che il primo derby Old Firm del 2022 si sarebbe tenuto praticamente a porte chiuse, ma c'è la speranza che le restrizioni vengano allentate, o completamente revocate, prima che i rivali di Glasgow si incontreranno nella partita riprogrammata del 2 febbraio.