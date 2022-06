I derby caldi del Marsiglia: agosto contro il Nizza, ottobre contro il Psg

Appena finita, la Ligue 1 si prepara già a ripartire. Venerdì 17 giugno, la Professional Football League (LFP) ha svelato il calendario della prossima stagione del campionato francese. A causa della Coppa del Mondo in Qatar (dal 21 novembre al 18 dicembre), la Ligue 1 ha dovuto apportare modifiche al programma. Una pausa avrà luogo tra il 13 novembre e il 28 dicembre, tra la 15' e la 16' giornata. Per la prima volta, quindi, la Francia avrà il suo Boxing day.

Il PSG, campione in carica, inizierà la sua stagione sul campo del Clermont, il 7 agosto. Lo stesso giorno, il derby bretone opporrà Rennes e Lorient. Un altro derby molto "caldo", quello tra Nizza e Marsiglia si terrà in piena estate, il 28 agosto, all'Allianz Riviera. Quest'anno il "classico" tra Parigi e Marsiglia è in programma il 16 ottobre, al termine dell'11° giornata (ritorno il 26 febbraio durante la 25° giornata).