I tifosi vogliono esserci: petizione per anticipare di due giorni il derby Lens-Lille

Una petizione è stata lanciata in seguito agli annunci di nuove restrizioni negli stadi francesi. L'iniziativa chiede di anticipare la partita Lens-Lille della Coupe de France.

Le nuove misure sanitarie annunciate dal primo ministro francese Jean Castex hanno istituito dal 3 gennaio, una capienza massima di 5.000 persone negli stadi. Questo infastidisce molto coloro che vogliono assistere al derby Lens-Lille in coppa di Francia. Sebbene i tifosi del Lille non possano andare in trasferta a Lens a causa degli incidenti in un precedente derby del Nord, sono molti quelli che desiderano assistere allo scontro tra le due squadre negli ottavi di finale della competizione.